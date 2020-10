SSSS.Dynazenon: lo spin-off di Gridman arriva nel 2020, mostrato un nuovo trailer

Pochi istanti fa, l'account Twitter ufficiale di SSSS.Dynazenon ha pubblicato un nuovo, incredibile trailer della serie anime, il primo in assoluto mostrato nel 2020. Il video, visibile in cima alla news, mostra la vita di tutti i giorni del gruppo di protagonisti, accompagnati dalla splendida musica del compositore Shiro Sagisu.

Per chi di voi non avesse familiarità con l'opera, ricordiamo che SSSS.Dynazenon è uno spin-off di SSSS.Gridman, ambientato nello stesso universo ma completamente originale, ovvero senza ulteriori punti in comune con la serie del 2018. Il progetto è stato presentato subito dopo la conclusione del primo anime, e al momento la finestra d'uscita rimane confermata per l'ultimo trimestre del 2020.

Studio Trigger ha già confermato il ritorno di Akira Amemiya e Keiichi Hasegawa, rispettivamente in qualità di regista e sceneggiatore, dopo l'ottimo lavoro svolto con la serie originale. Vi ricordiamo che SSSS.Gridman ha concluso la sua corsa nel 2018 dopo la trasmissione di 12 episodi, pubblicati in occidente da Crunchyroll. In Italia la serie è inedita.

E voi cosa ne pensate? Vi è piaciuto questo nuovo trailer? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste recuperare la serie originale, invece, vi ricordiamo che Gridman vanta anche un adattamento manga e ben due spin-off, pubblicati nell'ultimo trimestre dell'anno passato.