SSSS.Dynazenon: tante informazioni e key visual per il nuovo anime del 'Gridman Universe'

Lo scorso dicembre vi abbiamo parlato per la prima volta di SSSS.Dynazenon, il nuovo anime spin-off di SSSS.Gridman realizzato da Studio Trigger e prodotto da Pony Canyon & Tsuburaya Productions. Proprio a questo proposito, i fan saranno felici di sapere che poche ore fa sul web è apparsa una prima visual della serie e qualche nuova informazione.

Innanzitutto è stato confermato il ritorno del team al lavoro su Gridman, tra cui Akira Amemiya (Ninja Slayer) alla direzione, Keiichi Hasegawa (Zoids, Rage of Bahamut Genesis) alla sceneggiatura, Shiro Sagisu (Neon Genesis Evangelion) alle musiche e Masaru Sakamoto al character design dei nuovi personaggi. Per quanto riguarda il cast, Daiki Hamano sarà il protagonista Gauma, Junya Enoki vestirà i panni di Yomogi Asanaka, Shion Wakayama sarà Yume Minami, Yuuichirou Umehara sarà Koyomi Yamanaka e infine Chika Anzai presterà la sua voce a Chise Asukagawa. In calce potete dare un'occhiata alla squadra.

Vi ricordiamo che l'originale SSSS.Gridman è stato presentato nel settembre del 2018 ed ha concluso la sua corsa su Crunchyroll dopo aver trasmesso 12 episodi. Questa nuova storia sarà ambientata nello stesso universo della prima serie, ma non avrà altri punti in comune con l'anime originale.

