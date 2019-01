SSSS.Gridman: un animatore ci regala due splendidi sketch di Rikka Takarada

Nelle ultime ore sono state pubblicate su Twitter due meravigliose illustrazioni, relative all'anime intitolato SSSS.Gridman, che uno degli animatori che hanno partecipato all'adattamento ha dedicato a una delle protagoniste. Stiamo parlando di Rikka Takarada, eletta dai fan come miglior personaggio femminile della serie.

Abbiamo da poco superato il mese esatto da quando la trasposizione animata di SSSS.Gridman si è conclusa, ma gli appassionati sono comunque ancora molto affezionati alla serie, e continuano a seguire gli addetti ai lavori che hanno collaborato alla realizzazione della produzione. Proprio per gratificare il supporto che la community ha portato al franchise, uno degli animatori dell'opera ha voluto realizzare due sketch riguardanti un certo personaggio.

Stiamo parlando di Rekka Takarada, la bella ragazza dagli occhi azzurri che gli appassionati hanno eletto nel corso dello scorso anno come "best girl", reputandola quindi il personaggio femminile più meritevole in assoluto. L'animatore che usa lo pseudonimo @kengo1212 su Twitter ha infatti pubblicato sul suo profilo due illustrazioni che ritraggono la suddetta ragazza mentre indossa dei costumi particolari.

Nel primo Rekka indossa un completo da cameriera rosso e bianco, mentre nella seconda indossa un completo da motociclisma succinto e si trova in sella ad una modo, anch'essa rossa. Se volete dare un'occhiata, potete scorrere fino alle due immagini che riportiamo in calce alla presente notizia.

SSSS.Gridman è una produzione che nasce dalla collaborazione congiunta tra Tsuburaya Productions, società di produzione che ha lavorato per Gridman e Ultraman, e Studio Trigger (nascendo dalle ceneri di una precedente serie ormai risalente al lontano 1995-1996). Le due case di produzione hanno collaborato già in precedenza, e sono tornate facendo la felicità dei fan. La serie ha debuttato per la prima volta il 7 ottobre 2018.

Per chi non conoscesse la serie, qui di seguito potete leggere la sinossi ufficiale:

“Non sei solo. Nessun giorno, dovunque tu sia. Yuta Hibiki, un studente al primo anno del liceo che vive a Tsutsujidai, si risveglia e scopre di aver perso la memoria. Incontra l’Hyper Agente Gridman sul suo vecchio computer e questi afferma che Yuta abbia una missione da compiere. Di conseguenza, Yuta decide di scoprire il significato di quelle parole e della sua amnesia. Gli amici di Yuta, Sho Utsumi, Rikka Takarada e Akane Shinjo, hanno sempre trascorso i loro giorni assieme a lui. Ma la loro vita tranquilla è stata improvvisamente e facilmente schiacciata dalla comparsa dei kaiju.”