SSSS.Gridman: l'anime avrà 12 episodi, in uscita a dicembre il primo volume DVD/BLU-RAY

Il sito ufficiale della serie anime “SSSS.Gridman” dello Studio Trigger e di Tsuburaya Productions rivela il numero di cofanetti Blu-ray/DVD che avrà l'anime. I volumi, in totale, saranno 4. Il titolo, inoltre, sarà composto da 12 episodi.

I volumi sono previsti, rispettivamente, per il 19 dicembre, il 16 gennaio, il 20 febbraio e il 20 marzo.

Il primo episodio dell’anime è andato in onda il 6 ottobre. Crunchyroll e Funimation stanno trasmettendo l'anime mentre è in onda in Giappone, inoltre, Funimation, sta anche realizzando un doppiaggio inglese per l'anime.

Akira Amemiya (Inferno Cop, Ninja Slayer, "Denkō Chōjin Gridman boy invent great hero") sta dirigendo la serie nata dalla collaborazione tra lo Studio Trigger, studio formato da diversi ex dipendenti Gainax e famoso per titoli come Kill la Kill, Space Patrol Luluco, Ninja Slayer e Little Witch Academia, e Tsuburaya Productions, il creatore della serie Ultraman e dell'originale tokusatsu live action del 1993-1994 “Denkō Chōjin Gridman”.

Keiichi Hasegawa (Rage of Bahamut Genesis, 009-1: The End of the Beginning, Zoids) sta scrivendo le sceneggiature e Masayuki Gotou (Baton) di Tsuburaya Productions si sta occupando del mechanical design. Shinji Nishikawa (serie Godzilla), Hiroshi Maruyama (serie Ultraman), e Ichiro Itano (Ultraman Nexus CG motion director) sono i designer dei kaijū (letteralmente "strana bestia"). Masaru Sakamoto, invece, è il character designer.

Shiro Sagisu (Shin Godzilla, Evangelion) sta componendo la musica dello show e Toshiki Kameyama (Magical Girl Lyrical Nanoha, Hidamari Sketch) è il sound director.



OxT (Masayoshi Ōishi e Tom-H@ck) eseguirà la sigla di apertura dell'anime, chiamata "UNION". La canzone "youthful beautiful" di Maaya Uchida sarà, invece, presente nell'ending .