SSSS.Gridman: è disponibile il trailer esteso della serie prodotta dallo studio Trigger

Gli studi d’animazione Trigger e Tsuburaya Productions hanno rilasciato un nuovo trailer per SSSS.Gridman, il nuovo anime basato sul protagonista della serie televisiva anche nota in Italia come “Super Human Samurai”.

Atteso sul circuito televisivo nipponico per il prossimo 6 ottobre, l’anime verrà trasmesso simultaneamente anche in lingua inglese da Funimation, che già da qualche tempo ne ha acquisito i diritti. L’influenza del rinomato studio Trigger può essere individuata nel character design, e i fan non vedono l’ora di assistere al modo in cui questi personaggi andranno a interagire coi mecha della serie.



È stato dichiarato che SSSS.Gridman racconterà una storia slegata dalla serie originale, ma ne riutilizzerà comunque alcune idee fondamentali. In attesa di conoscere maggiori dettagli sulla trama, ve ne proponiamo di seguito la sinossi ufficiale.



“Non sei solo. Nessun giorno, dovunque tu sia. Yuta Hibiki, un studente al primo anno del liceo che vive a Tsutsujidai, si risveglia e scopre di aver perso la memoria. Incontra l’Hyper Agente Gridman sul suo vecchio computer e questi afferma che Yuta abbia una missione da compiere. Di conseguenza, Yuta decide di scoprire il significato di quelle parole e della sua amnesia. Gli amici di Yuta, Sho Utsumi, Rikka Takarada e Akane Shinjo, hanno sempre trascorso i loro giorni assieme a lui. Ma la loro vita tranquilla è stata improvvisamente e facilmente schiacciata dalla comparsa dei kaiju.”

SSSS.Gridman è diretto da Akira Amemiya (Ninja Slayer), mentre Keiichi Hasegawa (Zoids, Rage of Bahamut Genesis) ne cura la sceneggiatura. Il character design è stato affidato alle sapienti mani di Masayuki Gotou dello studio Tsuburaya Productions, il quale ha contribuito alla corrente serie di Ultraman.



Intitolato “UNION”, il tema di apertura sarà seguito da OxT, mentre quello di chiusura, intitolato "youthful beautiful" sarà cantato da Maaya Uchida. Shiro Sagisu (Neon Genesis Evangelion) ha composto le musiche della serie, mentre Toshiki Kameyama (Magical Girl Lyrical Nanoha) funge da direttore sonoro. Eiko Morikawa, che già aveva partecipato all’originale live-action di Gridman, ne cura invece gli effetti sonori.



Per quanto riguarda infine il cast vocale, Hikaru Midorikawa sarà l’eroe Gridman, mentre Yuya Hirose presterà la propria voce al giovane Yuta Hibiki. Proseguendo coi personaggi secondari, Soma Saito sarà Sho Utsumi, Yume Miyamoto sarà Rikka Takarada, Reina Ueda sarà Akane Shinjo, Tetsu Inada sarà Alexis Kerib, Ryousuke Takahashi sarà Samurai Caribar, Katsuyuki Konishi sarà Max, Aoi Yuki sarà Borar, Masaya Matsukaze sarà Vitt, Kenichi Suzumura sarà il ”Ragazzo Misterioso", Mayumi Shintani sarà Rikka Mama, Akari Kito sarà Hassu, mentre Suzuko Mimori sarà Namiko.