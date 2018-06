SSSS Gridman: l'opera verrà presentata all'Anime Expo 2018

Studio Trigger è famoso per il suo legame con i fan, tanto che ripropone spesso opere che attirano utenti nostalgici o appassionati di anime datati. Questa volta è il turno di SSSS Gridman, remake di una serie del 1993, in cui i robot e la fantascienza facevano da protagonisti.

Anche se non è stata confermata alcuna data di uscita per la serie, l'anime deve essere molto richiesto dai fan, visto che avrà la sua anteprima mondiale all'Anime Expo 2018 a Los Angeles, il 6 luglio.

Ci saranno anche ospiti d'onore come Shigeto Koyama di Trigger e Hiromi Wakabayashi. Saranno presenti anche il character designer e animatore Masaru Sakamoto e il produttore dell'animazione Masato Takeuchi.

SSSS.Gridman sarà diretto da Akira Amemiya (Ninja Slayer) e Keiichi Hasegawa (Zoids, Rage of Bahamut Genesis) si sta occupando delle sceneggiature. Il nuovo design del Gridman sarà fornito da Masayuki Gotou di Tsuburaya Productions, che ha contribuito alla progettazione di molti dei progetti Ultraman attualmente in esecuzione.



L'anime conterrà anche una storia originale non pertinente agli eventi dell'opera iniziale a cui è ispirata. La serie ha confermato anche il primo membro del cast: Hikaru Midorikawa fornirà la voce del Gridman titolare. I fan dovrebbero riconoscere Midorikawa per le sue interpretazioni come Heero Yuy di Mobile Suit Gundam Wing, Ryuho di s-CRY-ed, Lancer di Fate/Zero, e Android 16 e Tien di Dragon Ball.

Il perché apparirà Gridman non è ancora chiaro, ma vedere che il personaggio riceverà sia l'animazione tradizionale disegnata a mano che una sequenza di trasformazione in CG sarà sicuramente una grande notizia per i fan. Infatti essi sperano che la nuova serie catturi la nostalgia della serie originale e offra, al contempo, qualcosa di nuovo per gli appassionati di Studio Trigger.



Che ne pensate di questo remake? Secondo voi rispetterà le aspettative richieste?