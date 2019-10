SSSS.Gridman: il prossimo 26 ottobre arriveranno due manga spin-off

L'ultima uscita del mensile di Kadokawa "Monthly Comic Alive", ha rivelato lo scorso 27 settembre che i due nuovissimi manga The Princess and the Samurai e Neon Genesis Junior High Students Diary arriveranno nelle edicole il prossimo 26 ottobre. Entrambi i progetti saranno degli spin-off di SSSS.Gridman, il famoso anime mecha di Studio Trigger.

La prima delle due opere, "The Princess and the Samurai", si focalizzerà sul già noto Calibur e su una ragazza chiamata Hime Kuzuki, a cui sarà affidata la quinta spada del Samurai. Kei Toru (Akame ga Kill) si occuperà del manga.

La seconda invece, intitolata "Neon Genesis Junior High Students Diary", seguirà principalmente la vita giornaliera dei suoi protagonisti. Potrete quindi vedere i personaggi occupati a fare la spesa, giocare con i loro animali domestici e preparare la cena. Il manga sarà curato da Ariko (Hina Logic).

Per chi non conoscesse l'opera televisiva, ricordiamo che la sinossi condivisa da Studio Trigger recita quanto segue: "Non sei solo. Nessun giorno, dovunque tu sia. Yuta Hibiki, un studente al primo anno del liceo che vive a Tsutsujidai, si risveglia e scopre di aver perso la memoria. Incontra l’Hyper Agente Gridman sul suo vecchio computer e questi afferma che Yuta abbia una missione da compiere. Di conseguenza, Yuta decide di scoprire il significato di quelle parole e della sua amnesia. Gli amici di Yuta, Sho Utsumi, Rikka Takarada e Akane Shinjo, hanno sempre trascorso i loro giorni assieme a lui. Ma la loro vita tranquilla è stata improvvisamente e facilmente schiacciata dalla comparsa dei kaiju".

E voi cosa ne pensate? Darete un'occhiata a questi lavori? Fatecelo sapere con un commento. Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che nel 2020 uscirà anche un live action di SSSS.Gridman, dunque non perdete l'occasione di dare un'occhiata anche a quello!