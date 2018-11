Sta per essere annunciato un nuovo Funko Pop di Dragon Ball Super dedicato a Lord Beerus?

Un indizio lanciato in vista del Balck Friday da Funimation sembra far presagire l'arrivo sul mercato di una nuova figure Funko Pop dedicata a Lord Beerus, il Dio della Distruzione più amato di Dragon Ball Super. Che si tratti proprio di lui?

Nelle scorse ore, l'azienda di intrattenimento statunitense Funimation, ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un'immagine, dedicata ad un prodotto in arrivo sul mercato in occasione del Black Friday imminente. Questo nuovo oggetto, che i fan avranno molto presto a disposizione per l'acquisto, è visibile solo in penombra, ma gli appassionati non hanno tardato a riconoscerne le fattezze.

Si tratta infatti di Lord Beerus, il famigerato Dio della Distruzione dell'Universo 7, arcinoto personaggio della serie Dragon Ball Super. A quanto pare sta per fare il suo debutto sul mercato una nuova figure della serie di statuette stilizzate Funko Pop. Nonostante l'immagine (che potete trovare in questa stessa pagina) sia tutt'altro che chiara, visto che si possono notare in maniera definita solo gli occhi gialli luminescenti, gli appassionati, con l'aiuto di qualche aggiustatina al contrasto attraverso l'uso di software specifici, hanno potuto constatare che nell'ombra si celano sia la coda che le orecchie tipiche del personaggio, oltre al vestito che lo contraddistingue.

Non ci sono quindi grandi dubbi su come l'azienda americana ha intenzione di invogliare i propri fan a investire durante il Black Friday, e siamo sicuri che il successo non tarderà ad arrivare, data l'enorme popolarità del personaggio e l'incredibile consenso che le figure Funko Pop stanno riscuotendo negli ultimi anni, con prodotti che raffigurano i protagonisti più amati di videogiochi, anime, manga, serie tv e cinema.

Voi cosa ne pensate? Si tratta proprio di Lord Beerus da Dragon Ball Super? Lo vorreste? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!