Sta succedendo qualcosa di strano in Phoenix Resurrection: The Return of Jean Grey

Alla fine del primo numero di Phoenix Resurrection: The Return of Jean Grey , la maggior parte dei fan degliprobabilmente si è resa conto che sta succedendo qualcosa di strano. E la stranezza continua anche nel numero 2 di questa settimana, di

Il fumetto non tratta il cliffhanger dell'ultimo numero, in cui un apparentemente resuscitato Scott Summers si presenta alla porta di una smemorata Jean Gray con dei fiori (Tuttavia, lei si aggrappa a un lato vuoto del letto nel sonno, dove avrebbe potuto trovarsi il suo ex marito). La rossa resuscitata interagisce con molti abitanti.

Quando va via per lavoro, le capita di imbattersi nel suo vicino Jamie, che è impegnato a tagliare il prato. Come se il suo accenno al fatto che fosse "in 10 posti contemporaneamente" non bastasse, l'ultimo pannello mostra che si sta occupando del presunto morto Jamie Madrox, AKA Multiple Man. Al ristorante dove lavora come cameriera, porta l'ordine di una versione di Magneto al cuoco John. Dato che la città è popolata da personaggi degli X-Men deceduti, quest'ultimo sembra essere John Proudstar, AKA Thunderbird. Thunderbird è notoriamente morto in Giant Size X-Men #1, sebbene sia riuscito a tornare svariate volte nel corso degli anni. Il personaggio è attualmente presente nella serie FOX The Gifted.

Mentre parla con Annie dei suoi problemi, la sua amica incoraggia Jean a visitare il dottor MacTaggert. Moira MacTaggert era una genetista e madre del X-villain Proteus (che è anche tornata in un fumetto oggi), anche se è stata uccisa da Mystica in una serie dei primi anni 2000. Naturalmente questi non sono gli unici cattivi che sono apparsi nella serie finora; il primo numero ha visto l'apparizioni di Banshee e Ciclope in città. È chiaro che sta succedendo qualcosa con la Forza Fenice e Jean Grey, ma sappiamo che quest'ultima tornerà per sempre al termine dell'evento.

La domanda è:"e gli altri X-Men deceduti?" Phoenix Resurrection: The Return of Jean Gray #2 è ora disponibile. Potete trovare stralci del numero in calce alla notizia.