Ecco lo staff che curerà la serie anime di Dokyū Hentai HxEros

Nel numero 49, dell’anno corrente, di Weekly Shonen Jump, edito da Shueisha, sono stati riportati i dettagli riguardanti lo staff che curerà l’adattamento anime della serie manga, Dokyū Hentai HxEroes, creata da Ryōma Kitada. Scopriamo insieme i dettagli.

Alla regia troveremo Masato Jinbo, che ha già partecipato a numerosi progetti, tra i quali Fate/kaleid liner Prisma Illya 2wei!, e Akitomo Yamamoto si occuperà del character design, dopo l’esperienza ottenuta durante la produzione di The Girl in Twilight, ovvero Akanesasu shōjo. Il sito ufficiale della serie ha anche pubblicato una key visual, che potete trovare in fondo alla pagina.

La storia del manga comincia con un misterioso invasore, conosciuto come Kiseichū (risultato di un gioco di parole giapponese riguardante la parola “parassita”) che arriva sul pianeta Terra e comincia a derubare persone. L’elemento che richiama il genere della serie si scopre proprio con questi “furti”: infatti Kiseichū sottrae ai terrestri la loro energia erotica, o come definita nell’opera “H energy”. Retto Enjō, un semplice liceale, entra a far parte dell’organizzazione HxEros, e, al fianco di quattro studentesse molto attraenti, cercherà di salvare la Terra da questa “terribile” minaccia.

La pubblicazione della serie di Kitada è cominciata sulla rivista Jump SQ, a partire da aprile 2017, consta attualmente di 8 volumi, di cui sono state vendute più di 900 mila copie.