Lo staff di Danganronpa si riunisce su Akudama Drive, nuovo anime di Studio Pierrot

A settembre 2018 le due aziende Studio Pierrot e Too Kyo Games annunciarono una collaborazione per un anime da produrre insieme, di cui però non si è saputo più molto. Quest'oggi 13 marzo però iniziano ad arrivare i primi dettagli di Akudama Drive.

Too Kyo Games e Studio Pierrot hanno rivelato le prime informazioni su Akudama Drive, anime originale preparato per la TV che debutterà a luglio 2020. Considerato l'annuncio in questo periodo, è improbabile che la produzione possa subire ritardi o rinvii causa Coronavirus come successo ad altre opere.

Oltre la data di uscita, per Akudama Drive è stato rivelato anche il cast principale, lo staff che se ne occuperà, una key visual e un teaser trailer. In alto potete vedere proprio il video che introduce all'ambientazione e ci presenta i personaggi:

Tomoyo Kurosawa sarà Persona Normale (Ippanjin);

Yuichiro Umehara sarà Corriere (Hakobiya);

Shunsuke Takeuchi sarà Rissaiolo (Kenkaya);

Shun Horie sarà Hacker;

Megumi Ogata sarà Dottore (Isha);

Subaru Kimura sarà Teppista (Chinpira);

Takahiro Sakurai sarà Tagliagole (Satsujinki).

Anche in calce potete osservare il gruppo di protagonisti grazie alla key visual pubblicata dal sito ufficiale.

Lo Studio Pierrot e Too Kyo Games sono creditate per il lavoro originale. Kazutaka Kodaka, che ha lavorato in passato sul franchise di Danganronpa, si è invece occupato delle bozze della storia originale. Tomohiro Taguchi sarà il regista, Yoshifumi Sasahara è l'assistente alla regia. Norimitsu Kaiho, che anche ha lavorato su Danganronpa 3, supervisionerà la sceneggiatura. Cindy H. Yamauchi adatterà il character design originale di Rui Komatsuzaki. Aida Shigekazu comporrà le musiche.

