Lo staff di Promare rivela quale serie dello Studio Gainax vorrebbe rivisitare

Lo Studio Trigger è rinomato all'interno dell'industria dell'animazione per aver dato luce a produzioni di grande livello tecnico composte da un immaginario scoppiettante e sopra le righe. Promare è l'ultimo progetto realizzato dalla casa giapponese, e in occasione dell'Anime Expo il suo staff è stato intervistato da ComicBook.com.

Il film è pieno zeppo di riferimenti alle serie precedenti dello studio, ed è stato chiesto ad Imaishi e ial direttore creativo Hiromi Wakabayashi quale progetto della Gainax vorrebbero rivisitare se si presentasse l'occasione.

Entrambi hanno concordato sul fatto che se dovessero rimettere mano a una vecchia produzione sceglierebbero Panty and Stocking with Garterbelt o Space Patrol Luluco. Per quanto riguarda la seconda serie citata, è uscita nel 2016 e quindi non troppo distante, mentre Panty and Stocking si presterebbe di più ad un rimodernamento essendo un lavoro del 2010.

Quest'ultima fu una serie piuttosto controversa dal momento che spaccò in due la fanbase di Gainax. I contenuti a sfondo sessuale presentati attraverso un peculiare stile cartoon resero l'anime davvero originale al tempo, ma la premessa del racconto non ebbe lo stesso mordente. Ciò che accomuna di più i progetti sopracitati, tuttavia, è la loro natura sperimentale, e sarebbe curioso vedere in che modo lo staff possa approcciare nuovamente la serie con una nutrita esperienza sulle spalle.

Imaishi ha poi confermato che Promare non presenta nessun contenuto a sfondo sessuale, essendo una storia che ruota intorno ad un affare di famiglia. In una precedente news il regista ha discusso le differenze tra Promare e Gurren Lagan offrendo degli spunti di riflessione davvero interessanti.

