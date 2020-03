La stagione 2 di Baki presenta i primi dettagli sulle sigle: ecco chi se ne occuperà

Dopo una stagione 1 arrivata su Netflix lo scorso anno, Baki sta per tornare nuovamente. Non è stata ancora fissata una data di uscita sicura se non un generico 2020 che, considerate le condizioni pandemiche attuali, potrebbe anche subire qualche slittamento, ma continuano comunque ad arrivare informazioni su Baki stagione 2.

Il sito ufficiale della seconda stagione di Baki ha rivelato chi si occuperà della sigla di apertura e della sigla di chiusura che vedremo durante gli episodi. Per la seconda stagione, è stato incaricato il gruppo GRANRODEO per l'opening, mentre la cantante Ena Fujita si occuperà dell'ending. I GRANRODEO tornano quindi a lavorare su Baki dopo aver creato "BEASTFUL", prima opening della prima stagione di Baki. Ena Fujita invece è nuova non essendosi mai occupata delle sigle di Baki.

Nella prima stagione di Baki, oltre ai GRANRODEO, hanno partecipato Azusa Tadokoro e DEVIL NO ID per le due ending mentre la seconda opening, "The Gong of Knockout", è stata preparata dal gruppo Fear, and Loathing in Las Vegas. La seconda stagione di Baki sarà prodotta da TMS Entertainment e disponibile in streaming mondiale esclusivamente su Netflix, e come successo per la prima stagione potrebbe esserci una pubblicazione in più tranche.