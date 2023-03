La Stagione 2 di Tokyo Revengers sta deludendo le aspettative a causa di Disney+?

Dopo aver conquistato i palinsesti del 2021, la storia della Tokyo Manji Gang è ripresa nella stagione invernale del 2023 con aspettative altissime. Tuttavia, Tokyo Revengers Stagione 2 non sta riuscendo a replicare il successo ottenuto con la stagione d'esordio. Quali sono i motivi di questo flop?

Secondo un'analisi condivisa dal portale giapponese Myjitsu, gli ascolti fatti registrare dalla seconda stagione di Tokyo Revengers non sono assolutamente paragonabili a quelli della stagione 1, la cui messa in onda fu un fenomeno sociale che portò la serie manga omonima a esplodere.

Tokyo Revengers è una combinazione di diversi temi, quali la commedia, i viaggi nel tempo, il dramma e le gang di teppisti. La stagione 2 prodotta da LIDEN FILMS adatta l'arco narrativo Christmas Showdown, una saga che trascura i viaggi nel tempo per concentrarsi sul racconto dei fratelli Shiba e sullo scontro tra la Toman e la Black Dragoon. Ma se Tokyo Revengers Stagione 1 riusciva a stare al passo di competitor quali Demon Slayer e Jujutsu Kaisen, perché la Stagione 2 non è altrettanto popolare?

Il motivo, secondo Myjitsu, risiede nell'esclusività di Tokyo Revengers 2 su Disney+. Dal punto di vista della produzione la distribuzione in esclusiva ha molti vantaggi. Dal punto di vista della popolarità, tuttavia, è tutto il contrario, poiché non tutti godono dei vari abbonamenti necessari per godere di tutte le trasmissioni. Stando al report condotto dal portale, inoltre, Disney+ non ha pubblicizzato abbastanza la messa in onda di Tokyo Revengers 2 e molti utenti non sapevano nemmeno che la trasmissione fosse cominciata. Alla fine di Tokyo Revengers Stagione 2 mancano pochi episodi, ma il chiacchiericcio del web attorno a questo arco narrativo è davvero povero. E voi concordate con Myjitsu nel dire che l'esclusività su certe piattaforme streaming sta rovinando la popolarità di alcuni anime?