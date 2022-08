La stagione 3 di One-Punch Man è ufficiale: la prima locandina con Saitama e Garou

Il rifacimento del webcomic di ONE portato avanti da Yusuke Murata è stato uno dei manga più interessanti e di successo degli anni 2010. One-Punch Man, con la mano sapiente del mangaka che ha realizzato i disegni di Eyeshield21 su Weekly Shonen Jump, è diventato un fenomeno di culto che ha portato poi alla creazione di un adattamento animato.

Madhouse realizzò i primi 12 episodi, trasmettendoli nell'autunno del 2015, mentre per la seconda stagione di One-Punch Man ci fu un cambio di programma e la gestione passò a JC Staff. Non con la stessa qualità di prima, la seconda stagione della serie andò in onda nel 2019. In questi ultimi tre anni si sono rincorse molte voci, ma solo di recente ci sono stati leak su One-Punch Man 3. Con il manga che è giunto a un momento importante, chiudendo l'arco narrativo che teneva in piedi da anni, la produzione ha potuto finalmente dare l'annuncio tanto atteso ai fan.

One-Punch Man stagione 3 è ufficiale e la rivelazione arriva da varie fonti, tra cui la rivista digitale Tonari no Young Jump dove viene pubblicato il manga. Per celebrare l'annuncio, il character designer Chikashi Kubota - che tornerà al lavoro sui personaggi dopo aver già partecipato alla prima e alla seconda stagione - ha preparato una key visual con Garou e Saitama. Un piccolo teaser che però certifica la produzione di One-Punch Man stagione 3.