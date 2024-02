La Stagione 3 di Re:Zero è in arrivo: ecco il primo, meraviglioso poster!

Finalmente arrivano nuovi dettagli sulla tanto attesa terza stagione di Re: Zero Starting Life in Another World: un poster anticipa l'arrivo della serie. Disponibile all'interno della notizia, la key visual mostra brevemente le nuove minacce che Subaru Natsuki dovrà abbattere.

Nonostante la lunga attesa, la key visual pubblicata dallo staff dell'anime di Re:Zero non ha rivelato la data di uscita dell'anime. Tuttavia, ci sono buone notizie all'orizzonte: ulteriori dettagli saranno annunciati durante l'evento AnimeJapan 2024, che si terrà in Giappone il giorno domenica 24 marzo 2024.

Il poster in questione mostra il protagonista Subaru in compagnia di Beatrice, in contrasto con la principessa Emilia, quest'ultima con indosso abiti nuziali. La scena suggerisce un pericolo imminente, con diverse minacce che si profilano sullo sfondo. I tre eroi hanno un'espressione preoccupata sul volto, ma, conoscendo i loro caratteri, sappiamo già che lotteranno con tutte le loro forze per sconfiggere i nuovi villain e ritrovare la pace ormai andata perduta.

Dalla scena ritratta è possibile dedurre che verrà adattato il quinto arco narrativo della light novel di Re Zero, narrando così gli eventi della città di Priestella. In questa saga, Subaru, Emilia e Beatrice si recheranno nella metropoli sotto invito di Anastasia, ma si ritroveranno a combattere contro un pericolo incombente. Cosa sappiamo sulla Stagione 3 di ReZero? Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'attesissimo ritorno dell'anime, dalla trama alla possibile data di uscita.