La Stagione 4 di Naruto Shippuden è su Prime Video in italiano: a che punto è la storia?

Dal 1° novembre 2023, Yamato Video ha portato Naruto Shippuden su Prime Video. La serie non è però ancora disponibile per intero, poiché suddivisa su più tranche di puntate. A che punto si trova la storia? Da qualche ora, sulla piattaforma streaming di Amazon sono arrivate un totale di quasi 50 puntate doppiate in italiano!

Il doppiaggio italiano di Naruto Shippuden è stato finalmente completato, ma per assistere agli ultimi episodi dell'anime prodotto da Studio Pierrot occorrerà attendere ancora del tempo. La serie anime di Naruto Shippuden continua la sua trasmissione su Mediaset Italia 2 e nel contempo su Prime Video ulteriori saghe vengono aggiunte al catalogo.

Su Prime Video sono arrivati gli archi narrativi 9 e 10 di Naruto Shippuden, sui 29 totali dell'anime. Parliamo degli episodi che vanno dal 176 al 221, quelli che raccontati da la Saga del Passato – il Percorso della Foglia e dalla Saga della Riunione dei Cinque Kage. Questa parte su Prime Video è riconosciuta come Stagione 4.

Il primo di questi due archi narrativi è un filler, ossia un contenuto anime original e non presente nella trama del manga di Masashi Kishimoto. La trama è incentrata sui ricordi degli abitanti di Konoha durante la ricostruzione del villaggio a seguito dell'attacco di Pain. Il secondo arco, invece, racconta il summit dei 5 Kage presso il neutrale Paese del Ferro.