La Stagione 9 di Naruto Shippuden arriva su Crunchyroll con sottotitoli in italiano

Anche nel mese di luglio, su Crunchyroll non manca l'appuntamento con una delle serie anime più amate di sempre. Sul catalogo della piattaforma streaming, debutta anche la nona stagione di Naruto Shippuden con sottotitoli in italiano. Quale pericolosa avventura, affronterà il biondo eroe di Konoha, questa volta?

A inizio giugno, su Crunchyroll Italia sono arrivate le stagioni 7 e 8 di Naruto Shippuden. Al primo giorno del nuovo mese, il palinsesto accoglie una nuova ondata di episodi sottotitolati in lingua italiana. Per i ninja del Villaggio della Foglia non c'è tregua, ma dopo l'assalto di Pain è tempo di tornare indietro nel tempo. Naruto, è solamente uno dei titoli del palinsesto estivo di Crunchyroll 2022.

La Stagione 9 di Naruto Shippuden, porta gli spettatori attraverso una serie di ricordi che aiutano a comprendere meglio il passato dei protagonisti. Mentre Konoha viene ricostruita, in questo arco narrativo originale dell'anime, Naruto, Sakura, Kakashi e gli altri ripercorrono alcune fasi della loro vita. Vi ricordiamo che da poco Crunchyroll ha annunciato Saint Seiya - Battle for Sanctuary.

La nona stagione dell'anime, comprende gli episodi che vanno dal 176 al 196, ultimo attualmente disponibile con i sottotitoli in italiano. E voi, state seguendo la storia di Naruto Uzumaki su Crunchyroll?