Stagione estiva 2022: tutti gli anime da tenere d'occhio da Made in Abyss a Overlord

È iniziato luglio: ciò vuol dire che gli anime primaverili da 1-cour si sono conclusi, così come altri anime più longevi, e al loro posto arriveranno nuovi titoli. Così avrà inizio la stagione estiva degli anime 2022 che si preannuncia già ricca di prodotti da tenere d'occhio, uno su tutti Made in Abyss con la sua seconda stagione.

Made in Abyss: The Golden City of the Scorching Sun è l'attesissimo seguito (uscita prevista per il 6 luglio) della prima stagione di Made in Abyss, datata 2017, e del film sequel Dawn of the Deep Souls del 2020. Ma l'adattamento del manga di Tsukushi non è di certo l'unico titolo da seguire in questa stagione. In questi giorni è previsto anche l'arrivo di Overlord 4, uno degli isekai più attesi al debutto il 5 luglio. Il trailer della nuova stagione di Overlord ha già fatto capire al pubblico quale sarà il prosieguo della storia di Ainz Ooal Gown.

A seguire c'è anche Rent a Girlfriend con la sua seconda stagione, che tenderà a intensificare ancora di più i rapporti tra i due protagonisti, Chizuru Mizuhara e Kazuya Kinoshita, senza far mancare l'apporto di altre ragazze che tenteranno di dire la loro. Attesissimo anche il ritorno di Classroom of the Elite con la stagione 2, che ha messo a dura prova la pazienza dei fan visto il tempo passato dalla produzione dei primi episodi. Il primo episodio verrà trasmesso il 4 luglio.

Da non sottovalutare Call of the Night, anime tratto dall'omonimo manga di Kotoyama, mangaka già di Dagashi Kashi e che sta facendo faville su Weekly Shonen Sundaym in arrivo il 7 luglio. Altri titoli importanti in stagione sono RWBY: Ice Queendom (3 luglio) e Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? stagione 4 (22 luglio). Quale tra questi seguirete?