La prima stagione di Keep Your Hands off Eizouken sarà composta da 12 episodi

Il sito web di Newtype ha recentemente aperto i preorder per il primo box home video di Keep Your Hands off Eizouken, la serie anime diretta da Masaaki Yuasa e realizzata dallo studio di animazione Science Saru. A quanto pare, il cofanetto intitolato "Blu-ray Complete Box" arriverà il prossimo 24 giugno e conterrà 12 episodi.

In base alle informazioni condivise dal sito giapponese possiamo quindi intuire che 12 sarà anche il numero totale di episodi, non una sorpresa se si considera che il manga di Sumito Owara conta ad oggi, 26 gennaio 2020, appena 4 tankobon pubblicati.

La versione home video sarà disponibile a partire dalla seconda metà di giugno, quasi tre mesi dopo la trasmissione dell'ultimo episodio della serie anime. Il Complete Box sarà acquistabile anche in occidente e comprenderà qualche interessante extra, come ad esempio una scatola disegnata dall'artista Hitoma Odo, un piccolo storyboard, dei bonus video, una clip dietro le quinte, i commenti degli autori e molto altro. Il box sarà composto da tre CD, due contenenti gli episodi e uno per la colonna sonora.

Vi ricordiamo che Keep You Hands off Eizouken è visibile su Crunchyroll e che i nuovi episodi vengono trasmessi ogni domenica. Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla stupenda opening della serie.