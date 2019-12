La prima stagione di Oresuki e conquista il pubblico, già in programma un primo OVA

Sono passati diversi mesi dalla pubblicazione del primo trailer di Oresuki e nonostante le aspettative altalenanti, l'anime di Rakuda e Buriki è riuscito a conquistare il pubblico grazie ad una trama avvincente e alla sua incredibile autoironia. I numeri hanno anche convinto lo studio a realizzare un primo OVA, in programma per l'estate 2020.

L'anime, tratto dalla light novel della light novel "Ore o Suki nano wa Omae dake kayo" (Sei davvero tu l'unica che mi ama?), racconta le avventure di Amatsuyu Kisaragi, detto Joro, un ragazzo con un carattere solare e amichevole. Dopo aver ricevuto due finte dichiarazioni dalla presidente del consiglio studentesco Sakura Akino e dalla sua amica d'infanzia Aoi Hinata, in realtà innamorate del suo migliore amico Sun-chan, Joro mostra il suo vero volto, ovvero quello di un ragazzo egocentrico ed individualista, e si convince ad aiutarle entrambe per poi conquistare quella che verrà rifiutata.

Con il proseguire della prima stagione, composta da 12 episodi più un piccolo speciale (intitolato episodio 9.5), la serie ha iniziato a mostrare i suoi tratti più autoironici e divertenti cominciando a farsi beffe dei tipici comportamenti dei protagonisti delle Rom-com con esilaranti rotture della quarta parete.

La serie è stata recepita molto bene su tutti i social e il successo ha convinto i ragazzi di Studio Connect ad organizzare un primo evento pubblico il 16 maggio 2020. Lo scorso mercoledì è anche stata distribuita la prima raccolta home video DVD/Blu-ray.

E voi cosa ne pensate? Avete dato un'occhiata a questa serie? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste appassionati di Rom-com poi, vi ricordiamo che è stata recentemente rivelata la data di uscita di Kaguya-sama: Love is War, uno dei massimo esponenti di questo interessante genere.