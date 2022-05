Quante stagioni avrà Vinland Saga? Un leaker sembra avere già una risposta

I vichinghi e la loro colonizzazione dell'America ha avuto luogo tanti secoli fa. Proprio quel viaggio, di cui ancora oggi è rimasta qualche traccia, ha ispirato il mangaka Makoto Yukimura che ha creato il fumetto Vinland Saga e dal quale è stato tratto recentemente un anime, prodotto da WIT Studio.

La stagione 1 di Vinland Saga è stata apprezzata molto e ciò ha consentito alla produzione di lanciare i lavori anche per la seconda stagione. La stagione 2 di Vinland Saga sembra però ancora in alto mare e quindi non arriverà tanto presto. La storia però è ancora agli inizi considerato che Makoto Yukimura sta pubblicando il manga dal 2005, quindi ci sono oltre 20 volumi da adattare.

Di conseguenza, quante stagioni avrà Vinland Saga? È ancora prestissimo per dare una risposta definitiva a questa domanda. Anche se il manga è nella sua fase finale, manca ancora del tempo prima di vederne la conclusione. Il leaker Komi sembra però avere le idee chiare sulla situazione: secondo lui, Vinland Saga ha già una terza stagione assicurata e, se dovesse andare tutto bene, ce ne sarà anche una quarta.

La storia di Thorfinn accompagnerà gli spettatori ancora per tanti anni, nel tentativo di trovare questa terra che potrebbe garantire la libertà e la pace.