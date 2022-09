Quante stagioni di Bleach esistono? Guida alla serie anime

Dopo oltre 10 anni di assenza, l'anime di Bleach sta per tornare con l'adattamento della Guerra Millenaria, la saga conclusiva dell'iconica serie manga scritta e disegnata da Tite Kubo. Se ancora non avete guardato la produzione di Studio Pierrot questo potrebbe essere il momento giusto per farlo. Ma quante stagioni di Bleach esistono?

L'anime televisivo di Bleach, prodotto da Studio Pierrot e diretto da Noriyuki Abe, fa il suo esordio in Giappone il 5 ottobre 2004. Bleach, con ONE PIECE e Naruto, è uno dei Big Three di Shonen Jump e l'adattamento ha fin da subito conquistato il favore del pubblico. La serie è andata avanti fino al 27 marzo 2012, quando è stata interrotta senza avere ancora trovato un finale. L'epilogo di Bleach verrà finalmente trasmesso dal 10 ottobre con il debutto della saga La Guerra Millenaria. In attesa di questo debutto, scopriamo da quanti episodi e stagioni è composto l'anime.

Creato sotto la supervisione di Tite Kubo, l'anime di Bleach al momento conta un totale di 366 episodi suddivisi in sedici stagioni. Queste però non rispettano pienamente la corsa dell'omonimo manga, poiché alcune di esse sono filler.

Il primo arco narrativo dell'anime di Bleach è la Saga del sostituto Shinigami, che non ha filler e va avanti dall'episodio 1 al 20. Eccovi un riassunto della Saga del sostituto Shinigami di Bleach. La storia va avanti con la Saga della Soul Society: infiltrazione (21-41), che prosegue con la Saga della Soul Society: il salvataggio (42-63).

L'anime si avventura poi nella Saga dei Bount (64-91) e nella Saga dei Bount: assalto alla Soul Society (92-109), queste completamente filler. Si prosegue con la Saga degli Arrancar: apparizione (110-131), con la Saga degli Arrancar: infiltrazione nell'Hueco Mundo (132-151) e con la Saga degli Arrancar: la battaglia (152-167). Al termine di queste c'è la saga filler del nuovo capitano Shusuke Amagai (168-189). La Saga degli Arrancar contro gli Shinigami (190-205) riprende il manga.

Seguono poi la Saga del passato (206-214), la Saga degli Arrancar: battaglia decisiva a Karakura (215-229), la terza saga filler della storia alternativa delle Zanpakuto (230-265) e la Saga degli Arrancar: la caduta (266-316).

Concludono l'anime la Saga filler dell'esercito invasore delle tredici Brigate (317-342) e la Saga del sostituto Shinigami scomparso (343-366). A queste prime sedici stagioni, Bleach Thousand Year Blood War aggiungerà altre quattro stagioni.