Quante stagioni ci sono di My Hero Academia su Netflix?

A pochissime settimane dall'uscita di My Hero Academia Stagione 6, questo potrebbe essere il momento perfetto per rivivere o addirittura riscoprire uno dei battle shonen più celebri dell'ultimo decennio.

Quante stagioni di My Hero Academia ci sono su Netflix? L'adattamento anime prodotto da Studio BONES è composto da un totale di cinque stagioni già uscite e di una sesta che sta per fare il suo debutto nel mese di ottobre. Tuttavia, non tutte le stagioni dell'anime sono disponibili sul catalogo della suddetta piattaforma streaming.

Al momento, su Netflix sono presenti solamente le prime due stagioni di My Hero Academia, per un totale di 39 episodi doppiati in lingua italiana. L'uscita di My Hero Academia Stagione 3 su Netflix sembra lontana, ma le prime due stagioni sono comunque sufficienti per addentrarsi nella società degli eroi dell'opera.

In My Hero Academia Stagione 1 facciamo la conoscenza di Izuku Midoriya, un ragazzino nato senza Quirk in un mondo dove tutti possiedono una propria Unicità. Il sogno di Izuku è quello di diventare uno Hero, ma questo pare impossibile a causa della sua sfortunata mancanza. Tuttavia, l'incontro con All Might, l'eroe professionista Numero Uno del Giappone, cambierà per sempre la sua vita, facendolo diventare l'erede di un potere fenomenale, ma altrettanto pericoloso. Tra i momenti più iconici di questa prima parte dell'anime vi è l'invasione dei Villain allo USJ.

La seconda stagione di My Hero Academia è ricca di momenti frenetici, dal torneo tra i ragazzi della Classe 1-A dello U.A. Sport Festival Arc, fino alla lotta all'ultimo sangue con l'Hero Killer Stain. Infine, trova spazio anche la rivalità tra Midoriya e Bakugo, che non riesce ad accettare la sorprendente crescita dell'ex amico. Ecco i cinque migliori momenti di My Hero Academia Stagione 2.

Sebbene su Netflix non ci siano altre stagioni anime di My Hero Academia, l'offerta del colosso dello streaming include i primi due film anime del franchise. Su Netflix troverete anche My Hero Academia: The Movie - Two Heroes e My Hero Academia: The Movie - Heroes Rising.