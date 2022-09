Quante stagioni ha Naruto? Alla scoperta dell'anime tratto dall'opera di Kishimoto

La serie anime di Naruto, prodotta da studio Pierrot, è stata grande protagonista dei primi anni 2000. Basato sull'omonimo manga dell'autore Masashi Kishimoto, Naruto è un battle shonen che vede protagonisti dei giovani ninja, dai loro primi addestramenti alle battaglie con traditori del credo ninja e del proprio villaggio.

Quest'anno è il 20° anniversario dell'anime di Naruto, e quale miglior modo per scoprirlo o per onorarlo se non con una visione completa, seppur davvero impegnativa. Parliamo infatti di un colosso di longevità da ben 770 episodi complessivi, se si conta sia Naruto che il suo prosieguo, ovvero Naruto Shippuden. Vista la mole di puntate, gli spettatori si sono spesso chiesti: Quante stagioni ha Naruto?

La serie originale di Naruto, che va dall'inizio dell'addestramento dei giovani ninja al tradimento di Sasuke al Villaggio della Foglia per aggregarsi al gruppo di Orochimaru, conta 220 episodi divisi in 5 stagioni. La prima arriva fino all'episodio 35, la seconda va dal 36 all'83, la terza dall'84 al 131, la quarta dal 132 al 185 e infine la quinta dal 186 al 220.

Naruto Shippuden, seconda serie anime del franchise, conta invece 500 episodi divisi in ben 29 stagioni. Gli eventi di Shippuden vedono i protagonisti della storia crescere fino a diventare dei ninja di livello assoluto, e combattere la minaccia più grande che il mondo abbia mai affrontato.

Quindi, l'anime di Naruto ha complessivamente 34 stagioni. La popolarità di Naruto in tutto il mondo ha fatto sì che l'anime sia stato uno dei prodotti di punta di studio Pierrot fino al 2017, anno della sua conclusione.

Vi lasciamo all'hotel a tema Naruto dedicato al clan Uchiha.