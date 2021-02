Quante sono le stagioni di ONE PIECE? La suddivisione degli episodi dell'anime

Sono passati diversi anni da quando esordì sulle emittenti giapponesi l'anime di ONE PIECE, prodotto da Toei Animation e tratto dall'omonimo manga di Eiichiro Oda. Lo show è diventato rapidamente molto popolare ed è uno degli anime più longevi di sempre.

Ancora molto lontano dalla fine nonostante le parole dell'autore, gli ultimi episodi su Crunchyroll ci stanno per svelare diversi avvenimenti passati di ONE PIECE con Oden Kozuki in primo piano insieme a delle vecchie leggende. Ma con la saga di Wano e gli oltre 900 episodi prodotti, quante sono le stagioni effettive di ONE PIECE?

Il numero è indubbiamente difficile da calcolare dato che l'anime è regolarmente in onda ogni settimana fin dagli esordi, a differenza di altri prodotti che vengono chiaramente suddivisi in stagioni. La risposta arriva però dai blu-ray giapponesi e le edizioni home video che suddividono ONE PIECE in ben 20 stagioni. Si parte dalla prima che ingloba la Saga del Mare Orientale, e si passa man mano alle avventure ad Alabasta, quelle a Skypea fino alle ultime con Whole Cake Island, Zou e appunto Wano.

Di conseguenza l'episodio 963 da pochi giorni pubblicato su Crunchyroll e i futuri della saga fanno parte della ventesima stagione di un anime che ci accompagnerà ancora per diversi anni.