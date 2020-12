Quante stagioni ci sono di Tokyo Ghoul? Guida completa all'anime

Sui Ishida è al lavoro su Choujin X, nuovo manga che non si sa né dove né quando debutterà. Tutti hanno le orecchie rizzate su novità su questo lavoro dato che il mangaka è diventato ormai famoso per l'ottimo lavoro effettuato su Tokyo Ghoul. Il manga è ancora impresso nella mente di tutti, così come l'anime.

Dalla storia di Tokyo Ghoul, e dal sequel Tokyo Ghoul:re, sono stati infatti tratte varie stagioni da Studio Pierrot. Ma quante stagioni ci sono di Tokyo Ghoul? Ripercorriamo la storia dell'anime elencando tutti i progetti correlati.

La storia di Tokyo Ghoul inizia con la prima stagione dell'anime, messa in onda in Giappone nel 2014 e composta da 12 episodi totali. La popolarità della storia portò alla produzione di una seconda stagione nel 2015, intitolata Tokyo Ghoul √A, formata sempre da 12 episodi. La prima parte della storia è formata quindi da 2 stagioni con 24 episodi complessivi.

Sempre nel 2015 arrivano però altri progetti relativi al mondo di Sui Ishida, ovvero due OAV. Gli episodi extra furono pubblicati il 30 settembre 2015 e il 24 dicembre 2015, intitolati Tokyo Ghoul Jack e Tokyo Ghoul Pinto, basati sugli omonimi speciali del manga.

Soltanto nel 2018 Studio Pierrot ritorna a lavorare sull'opera, producendo Tokyo Ghoul: Re, sequel diretto della storia. La prima stagione arrivò il 3 aprile 2018 e si concluse ancora una volta con 12 episodi, mentre ebbe poi un seguito con Tokyo Ghoul: Re seconda stagione a fine 2018, anche qui con 12 episodi.

In totale quindi la serie ha 4 stagioni da 48 episodi più due speciali. Ma non tutti i fan hanno amato l'anime di Tokyo Ghoul.