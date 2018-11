Stan Lee: il papà dell'Universo Marvel è comparso persino in alcuni anime

Il mondo ancora piange la scomparsa di Stan Lee, leggendario creatore dell'Universo Marvel conosciuto e amato dai fan di tutto il globo. Sapevate che 'The Man' ha fatto dei particolari cammeo persino in alcune serie anime? Approfondiamolo dopo il salto!

Tra le opere di animazione giapponese in cui il leggendario Stan Lee ha fatto la sua scomparsa annoveriamo due grandi produzioni: la prima è Hiroman, una serie anime realizzata dallo Studio BONES (i creatori degli anime di Fullmetal Alchemist e My Hero Academia). Nel corso degli episodi non soltanto vediamo Stan Lee fare la sua comparsa, ma il leggendario editore americano figura anche tra i compositori della storia originale.

L'altro anime è The Reflection, uscito nel 2017 e prodotto dallo Studio Deen e ideato proprio da Stan Lee in collaborazione con Hiroshi Nagahama, che ha svolto anche il ruolo di director. La serie è stata trasmessa nel corso dell'estate su NHK in Giappone, mentre nel resto del mondo è stata portata online grazie alle operazioni di simulcast.

Due produzioni apparentemente lontane dal mondo del fumetto o del cinema supereroistico occidentale, eppure il grande creatore di Spider-Man, i Fantastici Quattro, Hulk e tanti altri ha lasciato la sua impronta persino nell'industria dell'animazione nipponica.

Excelsior, Stan!