Stan Lee, sovrano dei cameo, è apparso addirittura nel manga ULTIMO

La notizia della scomparsa di Stan Lee ha lasciato un grande vuoto negli appassionati di fumetti (e non solo), i quali, proprio in queste ore, stanno riscoprendo tutte le opere e i cameo realizzati dal celebre fumettista soprannominato “The Man”.

Oltre ad essere comparso in tantissimi film e serie TV supereroistiche, e persino in qualche anime, Stan Lee è apparso addirittura in un manga cui egli ha collaborato in prima persona. Stiamo naturalmente parlando di ULTIMO (o se preferite "Karakuri Doji Ultimo"), un manga disegnato da Hiroyuki Takei - già autore di Shaman King - e scritto dallo stesso Stan Lee.



Non solo Stanley si è occupato della sceneggiatura, ma addirittura ha prestato il proprio aspetto all’antagonista della vicenda, il Dr. Dunstan, che Takei ha creato a sua immagine e somiglianza. Vigoroso e persino più eccentrico dello stesso Stan Lee, il Dr. Dunstan - nel fumetto - ha persino utilizzato l’esclamazione caratteristica del fumettista: "Excelsior!”.



Serializzato in Giappone sulle pagine della rivista Jump SQ. II di Shūeisha dal mese di aprile 2018, ULTIMO è tuttora in corso e attualmente si compone di 12 volumetti. In Italia l’opera è edita da Planet Manga (Panini Comics), che ha proposto ai propri lettori tutti i volumi finora pubblicati. Sfortunatamente non sappiamo ancora se Stan Lee, prima di morire, avesse completato o meno i lavori legati al fumetto.