Stan Lee: spunta in rete un commovente murales in tributo all'autore Marvel

È passato poco più di un anno e mezzo dalla triste scomparsa di Stan Lee, rivoluzionario fumettista statunitense e punta di diamante di Marvel Comics. Il passare del tempo comunque non ha intaccato lo spirito dei fan, che ancora oggi realizzano opere di tutti i tipi per rendere omaggio ad uno degli autori più importanti del XX secolo.

Proprio a questo proposito, abbiamo deciso di mostrarvi uno splendido murales spuntato in rete poche ore fa, in cui il fumettista è ritratto in compagnia di alcuni dei più grandi supereroi Marvel da lui inventati. Il murales è stato realizzato a Parigi, Francia, più o meno un anno fa, ma per qualche ragione non ha mai ricevuto attenzione sui social fino ad oggi.

Il capolavoro degli artisti francesi è stato approvato dal Sindaco della città, e riporta un bellissimo messaggio che farà scendere qualche lacrima agli appassionati: "Excelsior! Per noi sei stato tu l'eroe più grande!".

Stan Lee è mancato il 12 novembre 2018, alla veneranda età di 95 anni, per colpa di un infarto causato da una polmonite da aspirazione che lo torturava da tempo. Il direttore editoriale di casa Marvel, conosciuto anche come The Man e The Smilin, rivoluzionò completamente il mercato fumettistico mondiale nel XX secolo, creando dei supereroi iconici del calibro di Iron-Man, Daredevil, i Fantastici 4, Hulk e Thor. Il fatto che il Comune di Parigi approvi la realizzazione di un murales di questo tipo sottolinea ancora una volta l'importanza della sua figura.

