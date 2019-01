Stand My Heroes: rivelati i design del nuovo anime tratto dal videogioco omonimo

Non sempre un adattamento animato deriva da un manga o da una light novel. Nonostante queste due siano le fonti più popolari di ispirazione, talvolta le serie animate vengono tratte, come nel caso di Stand My Heroes, da videogiochi. Nel caso specifico, un videogioco otome, ovvero un genere di storie dedicate a un pubblico prettamente femminile.

In vista dell'arrivo del nuovo anime di Stand My Heroes, l'account Twitter ufficiale della serie ha divulgato il character design di alcuni dei personaggi tratti dal popolare gioco per smartphone. Il nuovo quintetto, che si va ad aggiungere ai protagonisti, è formato da Yamazaki Kaname doppiato da Daiki Yamashita (doppiatore di Izuku Midoriya in un VOMIC), Koya Kirishima interpretato da Yoshiki Nakajima, Soma Kujo doppiato da Chiharu Sawashiro, Go Miyase interpretato da Yuichiro Umehara e, infine, Toshiki Masuda darà la voce a Kiyoshi Shindo.

Questo nuovo quintetto si aggiunge all'elenco di sedici personaggi già annunciati in precedenza, completando così il cast presente nel videogame. Il regista dell'anime di Stand My Heroes sarà Hideyo Yamamoto, che ha già diretto Strike the Blood e un OVA di The Prince of Tennis, mentre Sayaka Harada supervisionerà la sceneggiatura. Il resto dello staff coinvolto è composto da Hajime Aida, nei crediti come consigliere agli scenari, Yuki Takayama come character designer e Fox Capture Plan addetto alle musiche. Il titolo completo dell'anime è Stand My Heroes: Piece of Truth e non ha ancora una finestra di lancio definita.