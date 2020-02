La stanza di un neonato riprende gli anime dello Studio Ghibli, è virale

Lo Studio Ghibli è stato creatore di alcune delle storie più magiche e accattivanti per ogni genere di pubblico nel corso degli ultimi decenni. Guidati dalle menti fantastiche di Hayao Miyazaki e Isao Takahata, lo Studio ha prodotto film come Kiki - Consegne a Domicilio o il Mio Vicino Totoro che sono rimasti nell'immaginario collettivo.

Mentre lo Studio Ghibli esordisce su Netflix, i capolavori della casa d'animazione di Hayao Miyazaki culleranno anche le notti di un neonato. L'utente Reddit Dookman214 ha condiviso sul noto social una fantastica parete che ha pitturato con i personaggi e ambientazioni di alcuni dei film classici dello Studio Ghibli.

Nell'immagine in calce alla notizia si può vedere come la parete sia stata sezionata in tre parti per accogliere Il mio Vicino Totoro, La Città Incantata e Kiki - Consegne a Domicilio, ma il padre del bambino ha anche aggiunto elementi provenienti da altri anime: le nuvolette rosso al fianco del Senza Volto de La Città Incantata provengono infatti da Naruto, ispirate al noto logo dell'Organizzazione Alba; al fianco di Jiji c'è invece la Luna di Soul Eater; l'albero su cui si trova Totoro è l'albero sussurrante di Kirbys Dream Land.

Tanti elementi che possono cullare il neonato per gli anni a venire. E voi avete già iniziato a vedere i film dello Studio Ghibli su Netflix?