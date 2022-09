Quante stanze dello spirito e del tempo esistono in Dragon Ball? Il conteggio aggiornato

Goku, Vegeta e gli altri protagonisti di Dragon Ball si sono sempre allenati sulla Terra, sfruttando varie metodologie. All'inizio c'erano solo i normali pesi, portati all'estremi, poi sono emerse tecnologie come la camera che amplifica la gravità, ideata dal padre di Bulma. Ma ad un certo punto è apparsa la stanza dello spirito e del tempo.

Inizialmente si pensava che questa camera speciale fosse presente soltanto nel Santuario di Dio. Quella che Goku e Vegeta utilizzano durante la saga di Cell però non è l'unica. Quante stanze dello spirito e del tempo ci sono in Dragon Ball?

La più famosa è quella della Terra, usata nel corso del tempo più volte da Goku, Vegeta, Gohan, Trunks sia del futuro che quello giovane della linea temporale, Goten e Piccolo. In Dragon Ball Super però è stata rivelata l'esistenza di altre sale dello stesso genere. La prima è comparsa durante la saga di Molo, e qui si è allenato Goku con Merus per ottenere l'Ultra Istinto. La seconda invece è stata soltanto menzionata da Freezer: il sovrano galattico si è allenato lì nell'ultimo periodo, ed è proprio in questa stanza che è stato raggiunto lo stadio di Black Freezer.

In totale quindi ci sono tre stanze dello spirito e del tempo in Dragon Ball. Considerate però le comparse nelle ultime saghe, è probabile che ce ne siano diverse sparse in tutto l'universo del manga, probabilmente anche nei vari multiversi. A queste menzionate nel manga di Toriyama e in quello di Toyotaro, si potrebbe aggiungere la stanza comparsa in Super Dragon Ball Heroes, che tuttavia non è canonica.