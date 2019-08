Star Align: pubblicate nuove informazioni sull'ending-theme dell'anime

Nel corso della giornata odierna, il sito web ufficiale dedicato al nuovo anime Stars Align (Hoshiai no Sora) ha ufficialmente rivelato che AIKI - del gruppo Bless4 - si occuperà dell'ending-theme dell'opera intitolata "Kago no Naka no Bokura wa" (We Inside a Cage).

Il singolo rappresenterà il debutto da solita del cantante, con l'uscita CD prevista per quest'ottobre. L'anime, inoltre, sarà presentato in anteprima nel corso d'ottobre su TBS e BS-TBS e potrà contare un totale di 12 episodi. Qui di seguito potete leggere il ricco cast di doppiatori che lavoreranno all'opera:

Tasuku Hatanaka nei panni di Tōma Shinjō

Natsuki Hanae nei panni di Maki Katsuragi

Yoshitsugu Matsuoka nei panni di Itsuki Ameno

Gen Sato nei panni di Rintarō Futsu

Toshiyuki Toyonaga nei panni di Tsubasa Soga

Keisuke Sato nei panni di Shingo Takenouchi

Yūsuke Kobayashi nei panni di Nao Tsukinose

Kōhei Amasaki nei panni di Taiyō Ishigami

Yoshitaka Yamaya nei panni di Yūta Asuka

Mayu Mineda nei panni di Kanako Mitsue

Satsumi Matsuda nei panni di Kei Takada

Shiina Natsukawa nei panni di Namie Ameno

Maaya Sakamoto nei panni di Kinuyo Kasuga

Makoto Furukawa nei panni di Takuto Murakami

Takahiro Sakurai nei panni di Takayuki Sakurai

Yuko Kaida nei panni di Sakura Muroi

Kaori Nazuka nei panni di Aya Katsuragi

Kazuya Nakai nei panni di Kenji Kyōbate

Masaya Matsukaze nei panni di Ryōma Shinjō

Ryoka Yuzuki nei panni di Tōma's mother

Kazuki Akane (serie anime e film di Escaflowne, Code Geass: Akito the Exiled, Birdy the Mighty: Decode, Noein - to your other self) è stato posto alla direzione dell'anime, il tutto affiancato dal team 8-Bit, e sta anche supervisionando e scrivendo gli script della serie. Yūichi Takahashi sta lavorando al character design e sta inoltre lavorando come direttore dell'animazione. Miki Takeshita sta lavorando alle scenografie mentre Shiori Shiwa si sta occupando del comparto artistico. Jin Aketagawa è stato posto come direttore del comparto sonoro insieme a Magic Capsule e Flying Dog è stato reso il responsabile della colonna sonoro. Infine, è stato reso noto che Megumi Nakajima si occuperà dell'opening-theme dell'opera, intitolato "Suisō" (Acquarium).