La star di Attack on Titan si prepara per il gran finale della serie

Pochi personaggi hanno subito una trasformazione tanto profonda quanto quella di Eren Jaeger, il protagonista della serie “Attack on Titan”. Con l’uscita dell’episodio finale, il percorso del personaggio giungerà al termine, così come il lavoro che Yūki Kaji sta svolgendo per fargli prendere vita.

Da giovane idealista determinato a proteggere l'umanità dai giganti, Eren si è trasformato in un personaggio complesso, capace di scelte discutibili e di generare divisione tra i fan. Man mano che la trama si sviluppava e i segreti venivano svelati, Eren subiva una trasformazione profonda, passando da protagonista ad antagonista principale. Questa complessità ha richiesto a Kaji di adattare il suo approccio, catturando le nuove sfumature dell'oscuro destino che attendeva il personaggio.



Recentemente, il doppiatore ha concluso le pre-registrazioni dei dialoghi per l'episodio finale de L'Attacco dei Giganti, suscitando grande entusiasmo tra i fan. Oltre al ruolo di Eren, Kaji ha prestato la sua voce a numerosi altri personaggi di successo nel corso della sua carriera. Tra i ruoli più noti, figurano personaggi come Todoroki Shouto in "My Hero Academia"e Meliodas in "The Seven Deadly Sins”.



I fan, ormai ansiosi, attendono con impazienza l'annuncio della data di uscita del gran finale di "Attack on Titan" per scoprire quale sarà il destino finale che attende Eren Jaeger. Dopo il suo drammatico cambiamento e la sua evoluzione controversa, l’ultima puntata sarà un momento di svolta cruciale per il personaggio, e i fan sono curiosi di scoprire come si concluderà la sua triste storia.