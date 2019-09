Star Blazers, il nuovo film si intitolerà Space Battleship Yamato 2205!

Pochi mesi fa, il regista Nuboyoshi Habara annunciò l'uscita di un film sequel di Battleship Yamato 2202, il primo dei sette film dedicati al remake della seconda stagione dell'anime, andato in onda nel lontano 1978. Oggi, sono finalmente giunte nuove informazioni sul lungometraggio, il cui titolo è stato rivelato essere Battleship Yamato 2205.

Come anticipato dal titolo, la pellicola sarà ambientata tre anni dopo il primo film, e vedrà il ritorno dell'executive producer Shoji Nishizaki e dello sceneggiatore Harutoshi Fukui. L'anime debutterà nei cinema giapponesi nel corso dell'autunno 2020 e sarà successivamente serializzato in una serie da 26 episodi.

La Corazzata Yamato è un'opera di Leji Matsumoto, il famoso mangaka ottantunenne padre della serie Captain Harlock. Le tre stagioni originali dell'anime andarono in onda tra il 1977 e il 1983, anni in cui il successo dell'opera riscosse risultati clamorosi sia in Giappone che all'estero.

Yamato 2202, sequel di Battleship Yamato 2199 è stato il primo dei sette film sopracitati ed ha debuttato nel febbraio del 2017. Il lungometraggio ha riportato in auge la serie, riuscendo addirittura a convincere Netflix ad investire per portare l'anime sulla propria piattaforma streaming.

