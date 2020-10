Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202, nuovo trailer per il film

Sul sito di Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202 è stato pubblicato un nuovo trailer del film "Uchuu Senkan Yamato" to Iu Jidai: Seireki 2202-nen no Sentaku, ovvero un film compilation delle due serie Star Blazers: Space Battleship Yamato 2199 e 2202. Analizziamolo insieme.

Il trailer ci presenta in sequenza delle scene inedite dell'universo di Space Battleship Yamato a partire dal lancio dell'Apollo 11 nel 1969 passando per un atterraggio di umani su marte nel 2042 con successiva colonizzazione, le due Guerre del Pianeta Interno negli anni 2164 e 2183, il contatto con la civiltìà Gamilas e la Seconda Battaglia di Marte nel 2198.

Il film uscirà nelle sale dei cinema giapponesi il 15 Gennaio 2021 e sarà una compilation di 120 minuti della reinterpretazione della serie degli anni '70 Space Battleship Yamato. In particolare questo film si concentrerà sugli eventi dell'opera Star Blazers: Space Battleship Yamato 2022 e conterrà nuove scene inedite.

Star Blazers: Space Battleship Yamato 2199, il cui sequel è l'opera su cui sembra che si incentrerà maggiormente il film, è un remake dell'originale anime del 1974 di Leiji Matsumoto, autore molto famoso in Italia, tra gli altri, per il manga Capitan Harlock, il suddetto remake è stato trasmesso in Giappone a partire dal 2012 sotto forma di una serie di 7 film ed è disponibile nel nostro paese su diverse piattaforme streaming come ricordiamo in questa news relativa proprio all'arrivo di Star Blazers su Netflix.

Recentemente è stato annunciato anche un altro progetto legato al brand, ovvero un sequel, Star Blazers: Space Battleship Yamato 2205 di cui parliamo in questa news.