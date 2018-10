Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202, il nuovo trailer include la sigla di chiusura!

Il penultimo capitolo de Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202 esordirà la prossima settimana in Giappone, precisamente il 2 novembre 2018. Il sito ufficiale della serie ha diffuso un video promozionale per celebrare l'imminente debutto.

Il filmato, lungo poco meno di due minuti, mostra alcune scene del sesto film della serie Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202, dal titolo "Kaisei-hen" (Resurrection Chapter/Capitolo della Resurrezione), e anticipa la sigla di chiusura "Ōinaru Wa" di Kōichi Yamadera (doppiatore di Abelt Dessler).

Come già anticipato, al cast precedente si sono aggiunte due new entry per questo sesto capitolo. Il film verrà proiettato in 35 sale nipponiche e come è stato per i precedenti film, anche questa volta sarà venduto un disco Blu-ray in edizione limitata del film nei cinema interessati. La normale distribuzione di dischi Blu-ray e DVD per il film è prevista per il 21 dicembre prossimo.

La saga cinematografica, diretta da Nobuyoshi Habara (regista di Fafner e Fafner EXODUS, sceneggiatore di episodi e sceneggiatore per Star Blazers 2199) e sceneggiata da Harutoshi Fukui (scrittore originale di Mobile Suit Gundam UC, sceneggiatura di Harlock: Space Pirate), sarà composta in totale da sette lungometraggi che proseguiranno la storia di Star Blazers 2199. Tra lo staff troviamo anche Makoto Kobayashi come assistente alla regia, Shoji Nishizaki (Star Blazers 2199 planning, produttore di Space Battleship Yamato Resurrection) come produttore esecutivo, Nobuteru Yuki è il character designer e Akira Miyagawa sta componendo la musica.

Il 5 ottobre scorso è stata presentata in anteprima, in Giappone, la versione televisiva del progetto sulle reti sulle reti TV Tokyo, TV Osaka e TV Aichi. In Italia Star Blazers 2199 e il film Star Blazers: Odissey of the Celestial Ark sono distribuiti da Dynit e disponibili su VVVVID. Crunchyroll ha iniziato a trasmettere l'anime il 9 maggio, e Funimation ha trasmesso in simulcast la serie doppiata in inglese.