Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202, il sesto film uscirà il prossimo 2 novembre

Il sito web ufficiale di Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202 ha pubblicato, lo scorso venerdì, i primi 11 minuti del sesto film della serie. Il sito Web ha anche pubblicato un nuovo video riassuntivo che riassume la storia dei primi cinque film.

Tra i nuovi membri del cast vi saranno:

Megumi Hayashibara nei panni di Megumi Kanzaki ;

; Arisa Komiya nel ruolo di Urara Kusakabe.

L’ending del film verrà realizzata da Koichi Yamadera, il doppiatore di Abelt Dessler, e si chiamerà “Oinaru Wa”. L’opening, invece, sarà la stessa dei film precedenti, ovvero: “Uchu Senkan Yamato 2202”. Quest’ultima, inoltre, verrà arrangiata dal compositore della serie: Akira Miyagawa (Mazinger Edition Z: The Impact!, Star Blazers 2199, Emily of the New Moon, Kirby: Right Bact At Ya!).

Il sesto film debutterà in 35 sale giapponesi il prossimo 2 novembre. Come fatto in precedenza, in occasione dell’uscita dei film passati, i cinema che proietteranno il titolo venderanno anche un disco BLU-RAY in edizione limitata del film. Il lungometraggio, inoltre, sarà acquistabile e/o prenotabile digitalmente dallo stesso giorno di uscita del film. L’uscita home video “normale” è invece prevista per il 21 dicembre.

I sei film della serie, inoltre, verranno proiettati in occasione di una maratona notturna il 27 ottobre a Hiroshima. Tra gli ospiti vi saranno il regista, Nobuyoshi Habara, e lo sceneggiatore, Hideki Oka. Si terranno poi svariati eventi e spettacoli dal vivo a tema in tutto il Giappone a partire dal 2 novembre.

La versione televisiva del progetto, invece, ha debuttato sulle reti TV Tokyo, TV Osaka e TV Aichi lo scorso 6 ottobre.

Star Blazers: Space Battleship Yamato 2202 è un progetto, ancora in corso di realizzazione, composto da 7 film (attualmente sono arrivati al sesto). Il primo lungometraggio è uscito il 25 febbraio del 2017.

Di seguito potete trovare una parte dello staff:

Original Work: Yoshinobu Nishizaki ;

; Regia: Nobuyoshi Habara (Fafner EXODUS);

Script: Harutoshi Fukui (Mobile Suit Gundam UC, Harlock: Space Pirate);

(Mobile Suit Gundam UC, Harlock: Space Pirate); Executive Producer: Shoji Nishizaki ;

; Mechanical Designer: Junichiro Tamamori (Star Blazers 2199, Gargantia on the Verdurous Planet) / Yasushi Ishizu (Dirty Pair, Dangaioh, Birdy the Mighty Decode: 02);

(Star Blazers 2199, Gargantia on the Verdurous Planet) / (Dirty Pair, Dangaioh, Birdy the Mighty Decode: 02); Character Designer: Nobuteru Yuki (Clover (special), Escaflowne: The Movie, Orange, Space Battleship Yamato 2199);

(Clover (special), Escaflowne: The Movie, Orange, Space Battleship Yamato 2199); Compositore della Soundtrack: Akira Miyagawa.

Crunchyroll inizierà lo streaming dell’anime il prossimo 9 maggio e, nello stesso periodo, Funimation pubblicherà la serie doppiata in inglese.