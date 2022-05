Star Comics: dal 25 maggio arriva Tsubaki-cho Lonely Planet New Edition

Sui profili social ufficiali, Edizioni Star Comics ha rivelato che, dal 25 maggio 2022, Tsubaki-cho Lonely Planet torna in una nuova, prestigiosa edizione che farà gola sia ai fan di vecchia data che ai lettori di nuova leva.

Ad accompagnare l’uscita di A Sign of Affection, ci sarà il ritorno in Italia di Tsubaki-cho Lonely Planet New Edition. Questa imperdibile versione della serie manga di Mika Yamamori sarà caratterizzata da volumi dotati di sovraccoperta e di sottocoperta a colori.

Il dolcissimo shojo della sensei Yamamori racconta la storia della sedicenne Fumi Oono, la quale, a causa dei debiti contratti da suo padre, è costretta ad andare via di casa in cerca di un lavoro. La ragazza riesce infine a trovare un impiego che le permette di mantenersi e di ripagare lentamente i debiti familiari. Fumi, diviene la domestica dell’abitazione di Akatsuki Kibikino, un autore che ama restare in solitudine e che ha sempre lo sguardo torvo. In un nuovo quartiere e in una nuova casa, comincia la nuova, difficile vita di Fumi.

La romantica storia d’amore tra la domestica e lo scrittore ricomincerà dal principio in un’edizione nuova di zecca e verrà affiancata dall’uscita di Boy Meets Maria, l’amore secondo Peyo. Seguirete tutte queste tre love story targate Star Comics?