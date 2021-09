Star Comics: per il primo anniversario della collana Queer arrivano cinque nuove serie

Un anno fa, Edizioni Star Comics inaugurava la collana Queer lanciando nelle fumetterie il primo volume di Hitorijime My Hero. Da allora, l’offerta si è ampliata con tante altre storie romantiche, le quali hanno offerto intrattenimento ai lettori, portandoli al tempo stesso a soffermarsi su tematiche care alla comunità LBGTQ+.

In occasione del primo anniversario della collana Queer, durante una live sono state svelate cinque nuove serie che nel corso del 2022 si aggiungeranno al catalogo Star Comics.

A gennaio 2022, arriva in Italia il volume unico con cui ha fatto il suo esordio la grande promessa del genere boys love, Meguru Hinohara. Secret XXX racconta la storia di Shohei, il quale, nonostante una forte allergia, decide di dare una mano nel negozio di animali dove lavora Itsuki.

Nel mese di febbraio 2022, debutterà il box in due volumi di Therapy Game, la più famosa opera del sensei Hinohara. Questa serie segue le vicende dei fratelli di Shohei e Itsuki, ossia rispettivamente Shizuma e Minato. Non ricordando nulla della serata appena trascorsa, Minato ripromette a Shizuma di fargli tornare la memoria preparando però una dolce vendetta.

Terza novità è Gunjou no Subete di Nagisa Furuya, responsabile di You Are in the Blue Summer e The Blue Summer and You. Questo volume unico racconta la vita di Kei e Ren, due buoni amici che sin dalla prima media sono stati in classe insieme. All’ultimo anno delle superiori, però, i due si separano, e questo evento scuote l’animo di Kei, il quale in cuor suo custodisce un segreto.

Ad aprile 2022 è poi il turno di Boy Meets Maria, una perla nel mondo dei fumetti giapponesi firmata PEYO. Questa storia d’amore, che supera i binari classici del genere, segue le vicende di Taiga, il quale si innamora perdutamente di una talentuosa ballerina, che però in seguito si rivela essere un ragazzo.

Sempre ad aprile 2022 arriverà Cupid ni Rakurai, due volumi autoconclusivi raccolti in un box da collezione. Dopo Non Volevo Innamorarmi e Golden Sparkle, Minta Suzumaru torna con una nuova, dolcissima opera. Shingo è un ragazzo che lavora come “cupido” nel suo liceo. Su richiesta, scopre gli interessi degli studenti, così da far scattare nuove scintille. In cambio, chiede solamente del cibo. Un giorno, però, il suo destino si incrocia con quello di Ao.

Quale tra queste cinque nuove serie vi intriga maggiormente?