Star Comics: gli annunci al Comicon 2022 di sabato 23 aprile

Arriva il Napoli Comicon 2022, la manifestazione partenopea del fumetto e della cultura pop in generale. Dopo alcuni anni di stop a causa del Covid-19, il Comicon torna a piena forza con altri ospiti e ovviamente le immancabili case editrici italiane, tra cui Star Comics.

Star Comics ha festeggiato i 100 volumi di ONE PIECE con un'edizione speciale e un quiz, ma non c'è solo questo in programma. Sono arrivati infatti degli annunci di Star Comics al Napoli Comicon 2022, vediamo quali sono.

Akai Kiri no Naka Kara, di Mosae Nohara, in corso, in arrivo nell'autunno 2022;

Natsume Arata no Kekkon, di Taro Nogizaka, in corso, in arrivo nell'autunno 2022 con gadget;

Kekkai no Noah (Noah of the Blood Sea), di Yu Satomi, concluso in 5 volumi, in arrivo nell'autunno 2022;

Ghost Girl, di Akissa Saiké, in corso, in arrivo nell'autunno 2022;

Quattro titoli che però non saranno gli unici. Il primo, con il titolo traducibile come "Dalla nebbia rossa" è un manga in corso ambientato nell'Inghilterra del 19° secolo. Il: Arata Natsume è un funzionario statale, trentenne, e senza piani di sposarsi, ma un giorno incontrerà Shinagawa Shinju, che si dice essere un serial killer. Il terzo è "Noah del mare di sangue", un manga concluso che mischia sovrannaturale, horror e mistero in una crociera in mezzo al mare. Infine Ghost Girl è il: Chloé è una donna che aspira ancora a diventare attrice ma nonostante l'età sembra avere diversi anni in meno, ma verrà gettata nel bel mezzo di una lotta tra spiriti.