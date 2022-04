Star Comics, i nuovi annunci di domenica 24 aprile al Napoli Comicon 2022

È ritornato il Napoli Comicon con l'edizione del 2022, dopo qualche anno di pausa dall'edizione fisica per evitare gli effetti della pandemia da Covid-19. Ora però la fiera della Mostra d'Oltremare è tornata al pieno splendore, e come ospiti ci sono non soltanto gli autori ma anche le case editrici. E Star Comics è pronta per nuovi annunci.

La casa editrice nostrana non aveva reso noti gli orari di eventuali rivelazioni, lanciando a sorpresa i primi annunci del Napoli Comicon 2022 sabato 23 aprile. Tuttavia non si è tutto concluso con quell'evento, dato che Star Comics ha annunciato nuovi manga in una conferenza di domenica 24 aprile. Stavolta i manga annunciati sono:

Kamisama Kiss New Edition , di Julietta Suzuki, in arrivo nell'autunno 2022, completa in 13 volumi, raccoglierà i vecchi volumi in un'edizione 2-in-1;

, di Julietta Suzuki, in arrivo nell'autunno 2022, completa in 13 volumi, raccoglierà i vecchi volumi in un'edizione 2-in-1; Usagi no Mori, di Enjo, in arrivo nell'autunno 2022, in corso con 2 volumi in Giappone;

Kuzu no Honkai - Scum's Wish, di Yokoyari Mengo , in arrivo nell'autunno 2022, concluso con 9 volumi in Giappone, con il primo volume sarà presente una sorpresa a tiratura limitata;

, in arrivo nell'autunno 2022, concluso con 9 volumi in Giappone, con il primo volume sarà presente una sorpresa a tiratura limitata; Ao no Hako - Blue Box, di Kouji Miura, in arrivo nell'autunno 2022, in corso con 4 volumi in Giappone.

Diversi annunci all'insegna dell'amore tra riedizioni, boys love e titoli che su Weekly Shonen Jump stanno ottenendo tanta trazione.