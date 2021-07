Star Comics: tutti i nuovi annunci per l'Italia tra My Hero Academia e Ayakashi Triangle

Star Comics si sta confermando una delle case editrici italiane più attive del settore manga, annunciando nuovi titoli anche fuori dalle fiere del settore. Solo di recente è stato infatti annunciato l'anime comic del Diabolico Guerriero degli Inferi, film di Dragon Ball Z.

Il gruppo di Cristian Posocco si è presentato in live su Twitch, rivelando le novità in arrivo nei prossimi mesi e rispondendo a svariate domande. Il primo grande annuncio fatto dalla casa editrice è l'arrivo in Italia di Ayakashi Triangle, manga in corso su Weekly Shonen Jump da ormai diversi mesi e che si sta consolidando sempre di più nella line up. Scritto e disegnato da Kentaro Yabuki, mangaka famosissimo per tanti altri lavori come Black Cat, To Love Ru e il sequel Darkness, Darling in the Franxx, ha al momento quattro volumi in attivo e arriverà in Italia con Star Comics nella primavera del 2022.

Posocco ha poi rivelato che il numero 30 di Yona La principessa Scarlatta, che uscirà a ottobre 2021, sarà affiancata da una Limited Edition contenente alcune cartoline e sarà disponibile a un prezzo diverso da quello del volume normale. Infine, anche My Hero Academia 30 riceverà una Limited Edition. In uscita a dicembre 2021, questo volume del manga di Horikoshi sarà disponibile con una copertina variant con Todoroki e Dabi e sarà a tiratura limitata.

C'è stata poi la risposta ad alcune domande che i fan hanno fatto a Star Comics. La casa editrice conferma l'interesse per gli artbook, mentre la serie di Sampei annunciata di recente servirà per capire se sarà possibile portare la prima e più lunga pubblicazione dell'opera. Ci saranno novità a breve per Stone Ocean e viene poi confermato il potenziamento del digitale, in particolare con le novità più importanti.