Star Comics: tutti gli annunci al Lucca Comics & Games 2021

Il Lucca Comics & Games presenta sicuramente una delle occasioni più importanti dell’anno, e un palco perfetto per tutti gli editori principali, per presentare al grande pubblico le opere e serie in arrivo nei prossimi mesi, e nel corso della terza giornata della fiera Star Comics ha annunciato novità molto interessanti.

Gli annunci riguardano ben 15 opere, tra cui potrebbe trovarsi anche qualche sorprendente ritorno. Di seguito riportiamo la lista di tutte le prossime aggiunte al catalogo Star Comics, con relativa finestra d’uscita se definita durante la presentazione:

Saint Tale New Edition

A Sign of Affection

Tsubaki-Cho, Lonely Planet New Edition - aprile 2022

- aprile 2022 Uruwashi no Yoi no Tsuki - settembre 2022

Our not so lonely planet travel guide

Run Away With Me, Girl

Until I meet my Husband

Sweet Home

The God of High School

Sanctuary New Edition

Trillion Game

The Decagon House Murders

Rurouni Kenshin Perfect Edition

Four Knights of the Apocalypse

Kaiju No. 8

Moltissime opere, per lo più concluse in Giappone, che grazie ai diversi, numerosi e delicati temi trattati, potranno appassionare molti lettori. Alcune delle novità più interessanti riguardano il ritorno di Kenshin - Samurai Vagabondo in una nuova veste, una Perfect Edition che potrebbe avvicinare le nuove generazioni all'universo di Nobuhiro Watsuki. Altra pubblicazione da sottolineare è Four Knights of the Apocaplypse, atteso sequel di The Seven Deadly Sins, conclusosi in Italia il 1 giugno 2021.

Un occhio di riguardo va alle recenti serie Uruwashi no Yoi no Tsuki di Mika Yamamori, A Sign of Affection di Suu Morishita, e Run Away With Me, Girl, che trattano temi piuttosto delicati con un attento sguardo rivolto alla società odierna e alla costruzione dei rapporti tra i personaggi.