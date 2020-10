Star Comics, tutti gli annunci di Lucca2020: Shaman King, Dragon Ball Heroes e tanti altri

Lucca Comics and Games 2020 è cambiato in Lucca Changes per fare fronte alle nuove sfide imposte dalla pandemia. Ma se c'è una cosa che non cambia è l'annuncio degli editori in questo periodo. Edizioni Star Comics lancia la line-up per il 2021.

Star Comics fa partire la sua manifestazione lucchese con alcuni grandi ritorni.

What's Michael? Miao Edition, composta da 8 volumi, esordirà a marzo 2021;

Shaman King Final Edition , composta da 35 volumi, esordirà ad aprile 2021;

Card Captor Sakura 25th Anniversary Edition, composta da 9 volumi, esordirà a maggio 2021.

Si passa poi a titoli più noti derivanti da ONE PIECE, My Hero Academia e Dragon Ball. I brand si espandono grazie a spin-off, romanzi e anime comics.

ONE PIECE Stampede Romanzo , volume unico disponibile a marzo 2021;

ONE PIECE Stampede Anime Comics, composta da 2 volumi esordirà a maggio 2021;

Super Dragon Ball Heroes - Missione nell'oscuro mondo demoniaco , composta da 3 volumi in corso, esordirà a maggio 2021;

My Hero Academia The Movie: Two Heroes Anime Comics, volume unico disponibile ad aprile 2021.

Star Comics poi si concentra sul mondo per le ragazze, portando numerosi manga shojo e LGBTIQ+.

Akagami no Shirayuki-Hime , composta da 22 volumi in corso, esordirà ad aprile 2021;

Living-room Matsunaga-san, composta da 9 volume in corso, esordirà a maggio 2021;

I Married a Girl to Shut My Parents Up, un volume unico disponibile ad aprile 2021;

My Genderless Boyfriend, composta da 3 volumi in corso, esordirà ad agosto 2021;

Life - Camminando sulla linea, volume unico disponibile a giugno 2021;

My Son is Probably Gay, composta da 3 volumi in corso, esordirà ad aprile 2021.

Infine Star Comics rivela altri due annunci: il primo è Sweet Paprika, miniserie di Mirka Andolfo e che arriverà in primavera. Il secondo invece è uno dei nuovissimi titoli di Weekly Shonen Jump, ovvero il manga Mashle di Hajime Komoto. Attualmente in corso con tre volumi, Mashle esordirà nell'autunno 2021.