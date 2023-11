Star Comics: tutti gli annunci manga direttamente dal Lucca Comics & Games 2023

Come ogni anno le giornate di Lucca Comics & Games 2023 si presentano come un perfetto palcoscenico per le grandi case editrici del nostro paese per presentare le novità che andranno ad aggiungersi ai loro cataloghi nei prossimi mesi. Andiamo a vedere tutti gli annunci di Star Comics durante la prima giornata della fiera toscana.

Partiamo dalla novità riguardante uno dei grandi ospiti di Star Comics, Hiro Mashima, che porterà in Italia anche Dead Rock la sua nuova serie incentrata su una scuola d’élite del mondo demoniaco per formare coloro che semineranno terrore in futuro. La data d’uscita è stata indicata come un generico 2025, quindi ci sarà ancora molto da aspettare.

Nella primavera del 2024 arriverà invece, per la prima volta in Italia, Pet Shop of Horrors di Matsuri Akino, una delle serie horror più importanti degli anni ’90, composta da 7 volumi e incentrata sul misterioso negozio di animali, e creature magiche, gestito dal Conte D. Dalla Francia arriverà, sempre nella primavera del 2024, anche la serie sci-fi attualmente in corso Leviathan, di Shiro Kuroi, serializzato anche su Shonen Jump+. Negli stessi mesi sarà anche il turno di Suzume di Makoto Shinkai, manga ispirato all’omonimo lungometraggio animato che ha fatto registrare nuovi record al celebre regista.

Rimanendo nella primavera del 2024, di gran lunga la stagione con più novità, ci sarà il debutto di The Secret of Scarecrow di Gin Zarbo, un manga fantasy europeo composto attualmente da 3 volumi. Seguirà anche La persona che mi piace non è un ragazzo di Sumiko Arai, webcomic giapponese a tema girl’s love. L’ultima novità primaverile sarà Shibatarian di Katsuya Iwamuro, la bizzarra storia di due amici, uno dei quali, Shibata, è sepolto sotto un albero. Il primo volume avrà anche una speciale edizione variant.

Spostiamoci verso la stagione autunnale del 2024 con Diablomachia di Da Hosoi, autore di origine italiane, incentrata sul viaggio dei demoni benevoli dall’Inferno alla Terra, e Toumeina ai no Utsuwa, un volume unico di Hitomi in cui viene esplorata una complessa relazione tra un ragazzo e un akashibito, creatura capace di nutrirsi dei sentimenti umani. L’autunno del 2024 porterà con sé anche un’opera di Rumiko Takahashi, One Pound Gospel, composta da due volumi, in cui si esplora il rapporto tra un pugile demotivato e una suora desiderosa di aiutare il prossimo. Ultimo manga annunciato per la stagione autunnale è Museru Kurai no ai wo Ageru di Keiko Iwashita, una rom-com composta attualmente da 2 volumi.

Concludiamo con le novità in arrivo nella stagione invernale del 2024, quando al catalogo Star Comis si aggiungeranno il frantasy Ginka e Gluna di Shinpei Watanabe, serie completa in 4 volumi, e l’inquietante e imprevedibile Kaiju Girl Caramelise di Ringo Naki, ancora in corso in patria. Proseguiamo con Se I Gatti Scomparissero dal Mondo di Genk Kawamura e Rose Yukinoshita, serie drammatica conclusa in quattro volumi, e Pandora Hearts New Edition, una nuova veste dell’apprezzatissimo manga di Jun Mochizuki dedicato alla storia di Oz Vessalius, composta da 12 volumi.

Nell’estate del 2024 arriverà anche l’intrigante Shenze di KRE e Djade, grazie alla collaborazione tra Star Comics e Jundo.