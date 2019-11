Star Comics: ecco gli annunci manga a Lucca Comics and Games 2019

Star Comics si lancia alla conquista del Lucca Comics and Games 2019, in cui sicuramente sono spiccati ospiti come Hirohiko Araki di Jojo e Rokuda Noboru di Gigi la Trottola, alias Dash Kappei. Durante la conferenza lucchese però, l'editore ha anche rivelato i nuovi titoli aggiunti al catalogo.

La Star Comics ha lasciato grande spazio per Kazuo Umezz, che giungerà nuovamente in Italia nella collana UMEZZ COLLECTION. Per il mangaka arrivano Orochi, serie di 4 volumi, e Senrei - Baptism, di 3 volumi.

Questi titoli sono affiancati dalla serie Utena, la quale vedrà pubblicata in Italia sia Utena la Fillette Révolutionnaire sia Utena - After the Revolution. Si passa poi per il volume unico Seiri-chan di Ken Koyama, appartenente alla collana Wasabi, e Hataraku Kappa di Imiri Sakabashira.

Non mancano infine titoli in corso, ben tre: si parte da Ariadne of the Blue Sky, del famoso autore Norihiro Yagi di Claymore, passando per Heavenly Delusion di Masakazu Ishiguro, per poi finire con l'atteso Kaguya-sama: Love is War, di Aka Akasaka. Di seguito l'elenco completo dei titoli con collane e date di uscita:

Orochi di Kazuo Umezz , collana Umezz Collection, completa in 4 volumi, in arrivo nel 2020;

, collana Umezz Collection, completa in 4 volumi, in arrivo nel 2020; Ariadne in the Blue Sky di Norihiro Yagi, collana Kappa Extra, in corso con 7 volumi, da febbraio 2020;

Senrei Baptism di Kazuo Umezz, collana Umezz Collection, completa in 3 volumi, da giugno 2020;

Utena la Fillette Révolutionnaire di Chiho Saito e Be-Papas, collana Ghost, completa in 3 volumi, da marzo 2020;

Utena - After the Revolution di Chiho Saito e Be-Papas, collana Ghost, volume unico, da giugno 2020;

Seiri-chan di Ken Koyama, collana Wasabi, volume unico, a marzo 2020;

Hataraku Kappa di Imiri Sakabashira, collana Umami, volume unico, a marzo 2020;

Heavenly Delusion di Masakazu Ishiguro , collana Zero, in corso con 3 volumi, da marzo 2020;

, collana Zero, in corso con 3 volumi, da marzo 2020; Kaguya-sama: Love is War di Aka Akasaka, collana Fan, in corso con 16 volumi, da maggio 2020.

Quale di questi titoli ha attirato la vostra attenzione? Se non l'avete ancora vista, lasciatevi coinvolgere dalla Chika Dance di Kaguya-sama: Love is War.