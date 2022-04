Star Comics: gli ultimi annunci del Napoli Comicon 2022 all'insegna di Fujimoto

Il pubblico dei manga diventa sempre più ampio ed esigente, e Star Comics non si fa trovare impreparata. In occasione del Napoli Comicon 2022, la casa editrice ha organizzato tre conferenze dove rivelare i titoli che arriveranno nelle fumetterie, edicole e librerie italiane da fine anno in poi.

Dopo le conferenze dei giorni scorsi, ecco altre rivelazioni di lunedì 25 aprile 2022 di Star Comics.

Si inizia con una tripletta di lavori di Tatsuki Fujimoto. Tre volumi unici tra cui l'apprezzatissimo Look Back, uno dei oneshot che ha conquistato il 2021, ma disponibili anche in edizione cartonata. Torna poi Fire Punch dello stesso autore con una ristampa con tanto di box raccoglitore. Una conferenza made in Fujimoto che si è dimostrato essere un mangaka prolifico, di qualità e ricco di idee.

