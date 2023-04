Star Comics: tutti gli annunci dalla terza giornata del Napoli Comicon 2023

Dopo i primi annunci dal Napoli Comicon 2023, la casa editrice Star Comics ha rinfoltito il suo catalogo presentando cinque novità in arrivo nei prossimi mesi e anche nel corso del 2024, durante una live tenutasi oggi 30 aprile 2023 direttamente dalla fiera. Andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono le nuove serie annunciate.

La prima novità è Marriagetoxin scritto da Jomyakun e disegnato da Mizuki Yoda, attualmente in corso in Giappone, dove è arrivato al quarto volume, che parla di Gero, ragazzo ultimo discendente di una stirpe di sicari legati al mondo della malavita. Essendo stato addestrato sin da bambino a questa controversa carriera, Gero è convinto di non poter aver successo con le donne, e di conseguenza, di non potersi sposare. In arrivo nella stagione invernale del 2024, il primo volume sarà disponibile nella versione regular e variant con tanto di cofanetto da collezione e gadget.

Shikimori’s Not Just a Cutie è invece la seconda serie presentata. Scritta e disegnata da Keigo Maki, in 20 volumi, la serie arriverà nel corso dell’autunno 2023, e affronta la relazione tra Yuu Izumi e l’affascinante Micchon Shikimori, la quale però si dimostra anche estremamente gelosa e possessiva, nonché minacciosa quando sa di dover difendere il suo ragazzo.

La terza novità è I’m in Love with the Villainess di Sumio Aono e Inori, attualmente in corso e in arrivo in Italia nell’inverno del 2024. Rei Ohashi è una grande appassionata di videogiochi otome, e all’improvviso un giorno si trova nei panni della protagonista del suo titolo preferito. A rendere la situazione più complicata e assurda è l’amore che prova nei confronti dell’antagonista: Claire Francois.

Arriverà poi, sempre nel corso della stagione invernale del 2024, Pink Heart Jam di Shikke. Un boy’s love che esplora le scelte di vita di Yuki Haiga e la sua maturazione in seguito all’incontro col musicista Ryo Kanae. I due volimi di cui si compone la serie saranno disponibili in due edizioni, entrambe con annesso un cofanetto da collezione, a cambiare saranno le cover, variant per l’edizione limited.

Infine, Star Comics ha presentato Era Destino che t’incontrassi di Anashin, uno shojo ancora in corso, dove si esplora la ricerca dell’anima gemella dal punto di vista dell’universitaria Yuki. La serie arriverà in Italia nell’autunno del 2023. Cosa ne pensate di questa nuova carrellata di annunci da Star Comics? Ditecelo nei commenti.